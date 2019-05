Totti nella Hall of Fame: «Da giocatore mi divertivo di più»

Francesco Totti è entrato nella Hall of Fame nella categoria di “calciatore italiano”: le parole dell’ex attaccante della Roma

Anche Francesco Totti è stato premiato nel corso dell’ottava edizione della Hall of Fame. L’ex attaccante giallorosso è entrato nella categoria di “calciatore italiano” e ha parlato dal palco dell’evento.

DIVERTIMENTO – «Mi sono divertito tanto, ancora oggi mi diverto. Il piede buono è stato la mia fortuna ma parte tutto dalla testa e dai valori. Il divertimento è stato un mio chiodo fisso fin da bambino. La prima volta che ho visto un pallone è stato a 90 mesi, era un Super Santos. Ho visto una cosa arancione e da lì è stato il mio amico di viaggio».

DIRIGENTE – «Mi divertivo di più sul rettangolo verde. Da dirigente sto capendo alcuni meccanismi che non pensavo ci fossero. Dirigente tecnico? Lo valuterò, ancora non so niente».

CIMELIO – «Al museo del calcio do la maglia e la fascia dell’ultima partita. Speravo non arrivasse mai quel giorno ma è arrivato».

ADDIO ALLA ROMA – «Ho pensato a tante cose successe in 25 anni. È stata la fine di una passione che speravo non finisse mai».