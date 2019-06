La Roma ha offerto a Totti la “promozione” a direttore tecnico. L’ex numero 10 non è sicuro di accettare: tutta la situazione

Il futuro di Totti alla Roma è, adesso, l’argomento principale da risolvere in casa giallorossa. Sono tanti i dubbi che in questo momento vagabondano nella testa dello storico capitano. Alla base l’incertezza sull’accettare o meno il ruolo che i piani alti della società, Pallotta in primis, gli hanno proposto. Ovvero quello di direttore tecnico. Dopo averne parlato per mesi, il presidente americano si era convinto a offrire la “promozione” all’ex numero 10. La situazione, però, non sembra così rosea.

Questo perché è Totti stesso a non essere convinto di rispondere con un sì. Avrebbe un netto aumento di stipendio e una carica dirigenziale che lo erigerebbe a figura più alta nell’ambito sportivo. Nel summit generale di Londra era stato direttamente coinvolto dalla società, ma è stato lui stesso a declinare gentilmente l’invito. Un segno dei suoi dubbi, che nascono da qualche scontro di idee interno, in primis sulla scelta dell’allenatore.