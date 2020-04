Totti: «Rispetto la scelta di De Rossi ma io non avrei mai potuto farla»

Francesco Totti ha parlato ai microfoni di Sky Sport della scelta di Daniele De Rossi di andare al Boca Juniors dopo la Roma

DE ROSSI – «Io rispetto ciò che ha fatto Daniele, ognuno è libero di fare la propria scelta di vita. Io delle opportunità a fine carriere le ho avute, all’estero ma anche in Italia. Ma ero un po’ dubbioso: sentivo di poter dare ancora qualcosa, soprattutto in contesti diversi da quello italiano. Però un anno o due non mi avrebbero cambiato nulla e la mia scelta di vita era sempre stata quella di indossare una sola maglia: andare altrove avrebbe voluto dire cancellare il mio percorso dopo 24 anni».