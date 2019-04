Totti fa il tifo per la Juve: «Spero passi contro l’Ajax»

Le parole di Francesco Totti sulla sfida di Champions tra Ajax e Juventus. Il dirigente della Roma fa il tifo per la Vecchia Signora

Francesco Totti si schiera dalla parte della Juventus. L’ex capitano giallorosso, in campo nella sfida benefica tra le AS Roma Legends contro la Nazionali Piloti Formula E (5-5 il risultato finale) ha parlato a termine della gara e ha commentato l’1-1 tra l’Ajax e i bianconeri nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Il Pupone ha detto la sua sulla doppia sfida europea e ha dichiarato di ‘fare il tifo’ per la Juve.

«Non ho visto tutta la partita con l’Ajax perché avevo gente a cena – le parole di Totti – Di sicuro nei quarti di finale ogni sfida risulta complicata, può vincere chiunque ma spero che, alla fine, a passare sia l’italiana». L’ex numero 10, attuale dirigente giallorosso, tende dunque la mano, almeno in campo europeo, alla Juventus.