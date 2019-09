Totti segna il gol più “anziano” della Champions League – 30 settembre 2014 – VIDEO

Totti segna il gol più “anziano” della Champions League, contro il Manchester City – 30 settembre 2014

Il 30 settembre 2014 si ricorda uno dei tanti record collezionati in carriera da Francesco Totti. In questa data, l’ex capitano giallorosso, scese in campo in Champions League contro il Manchester City, segnando un gol destinato a fare la storia.

La rete del Pupone lo rese infatti il marcatore più anziano della storia della Champions, a 38 anni. L’ex Roma superò Ryan Giggs, che aveva segnato a 37 anni e 9 mesi.

Il contenuto video fa parte della serie web “Almanacco del Calcio“, prodotto da Sport Review srl.