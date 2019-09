Tra Roma e Nazionale: ora Lorenzo Pellegrini è un protagonista

Roma, Lorenzo Pellegrini ha iniziato come meglio non si poteva. Ha convinto Fonseca e sta facendo lo stesso con Roberto Mancini

La stagione per Lorenzo Pellegrini è iniziata come meglio non si può. Il centrocampista della Roma è totalmente al centro del progetto tecnico di Fonseca, come mostrano le sue prime apparizioni in giallorosso. La sua duttilità è una qualità molto gradita all’allenatore portoghese.

Le buonissime uscite gli hanno fatto guadagnare la Nazionale. La fiducia di Mancini è stata immediatamente ripagata col gol decisivo nella gara contro l’Armenia, ed è lui uno dei profili su cui il CT costruirà l’Italia del futuro a partire dagli Europei del prossimo anno.