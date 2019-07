Hamed Junior Traore è un nuovo giocatore del Sassuolo. Ecco le sue parole in conferenza stampa dopo il prestito dalla Juve

Hamed Traore è del Sassuolo. Il classe 2000 arriva in prestito dalla Juve.

Ecco le sue parole in conferenza stampa: «Sassuolo è una società importante, con giocatori forti. Arrivo per dare il mio contributo e per farmi trovare al 100% sempre. Ruolo? Chi mi conosce sa le mie caratteristiche. Sono a disposizione di De Zerbi, saprà lui come mettermi».