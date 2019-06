Trapani, Heller: «Corsa contro il tempo per l’iscrizione in Serie B»

Giorgio Heller, neo presidente del Trapani, ha parlato in conferenza stampa per presentarsi ai giornalisti e ai tifosi

Heller, neo presidente del Trapani, si è presentato in conferenza stampa e ha parlato anche dell’iscrizione in Serie B, per la quale i termini sono in via di scadenza.

«Profonda soddisfazione e immensa felicità di aver raggiunto questo obiettivo. È una corsa contro il tempo per l’iscrizione del campionato. Abbiamo 48 ore per sistemare il sistemabile. Abbiamo rilevato una situazione ben più difficile di quello che ci aspettavamo» ha dichiarato Heller.