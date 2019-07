Trippier Atletico Madrid: un ottimo sostituto di Juanfran

Kieran Trippier è il nuovo terzino destro dell’Atletico Madrid. L’inglese è in grado di fare molto bene con Simeone

Alla fine, per sostituire Juanfran, l’Atletico Madrid ha scelto Kieran Trippier. Il terzino destro del Tottenham, reduce dalla finale di Champions, ha grandi qualità tecniche e possiede molte caratteristiche care a Simeone. Aggredisce molto bene la profondità, spinge con insistenza e copre il campo quasi esclusivamente in verticale.

Per quanto sia solito scappare in avanti in avvio di azione, sa anche rimanere più basso per aiutare la manovra arretrata in quanto ha ottime doti nel palleggio. Inoltre, batte molto bene i piazzati, una lacuna dei colchoneros dopo l’addio di Griezmann.