Napoli, Trippier: accordo vicino per il terzino: le cifre dell’affare

Il Napoli è vicinissimo alla chiusura della trattativa per Trippier. Le cifre dell’affare per il terzino destro del Tottenham

Il primo colpo di mercato del Napoli potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Come spiega il The Indipendent, gli azzurri sono vicinissimi alla definizione del colpo che potrebbe portare in Serie A Trippier.

Per il terzino destro del Tottenham il Napoli è pronto ad investire 28 milioni, beffando così la concorrenza. Sull’esterno inglese c’era anche la Juve, ma gli azzurri sembrano essere vicinissimi alla chiusura dell’affare.