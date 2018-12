Trofeo Kopa 2018: Mbappè è il miglior Under 21 al mondo. Donnarumma quarto

Mbappé, classificatosi tra i primi posti nel Pallone d’Oro, si aggiudica il premio come miglior giovane. Donnarumma quarto, Cutrone settimo

Come era lecito aspettarsi, Kylian Mbappè è stato insignito del premio Kopa ossia il riconoscimento assegnato al miglior Under 21 del mondo. Classificatosi quarto nel premio più importante, ovvero il Pallone d’Oro vero e proprio, Mbappé si può consolare con questo prestigioso premio. 110 punti per Mbappé, che ha staccato in maniera netta e meritata il secondo classificato per il Kopa 2018, ovvero la stella statunitense del Borussia Dortmund Pulisic. 31 punti per quest’ultimo, mentre al terzo posto si è classificato il romanista Justin Kluivert, meraviglioso con la maglia dell’Ajax, discontinuo con la casacca giallorossa. Nella classifica finale spicca il quarto posto di Gianluigi Donnarumma e il settimo di Patrick Cutrone, giovani talenti del Milan.

La classifica finale del Trofeo Kopa 2018: