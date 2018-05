Tronchetti Provera crede nell’Inter: «Upgrade nella sponsorizzazione»

Marco Tronchetti Provera, tifoso dell’Inter e CEO di Pirelli, ha parlato del futuro dell’Inter e anche della sponsorizzazione ai nerazzurri

L’Inter è in Champions e la Champions può portare nuovi introiti ai nerazzurri. Aumenteranno gli incassi e Pirelli, main sponsor nerazzurro, pensa a un upgrade. Tronchetti Provera, CEO di Pirelli, tifoso nerazzurro, ha parlato a margine di una cerimonia tenutasi all’Università Bicocca, commentando la qualificazione in Champions dei nerazzurri: «C’è grande soddisfazione per la qualificazione, è bello per ogni interista. Bravi a tutti quelli che si sono impegnati per raggiungere questo obiettivi».

Tronchetti ha tolto per un attimo i panni del tifoso e ha parlato dell’accordo commerciale con l’Inter: «Il contratto è legato ai risultati quindici sarà un ulteriore upgrade. Chiaramente per noi è ancora più importante perché siamo un’azienda internazionale e c’è più valore da una sponsorizzazione in un contesto europeo».