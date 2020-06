Donald Trump si scaglia contro il calcio statunitense: le dichiarazioni su Twitter del presidente degli Stati Uniti

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha criticato la politica sull’inno nazionale secondo cui non è più obbligatorio restare in piedi, in onore della morte di George Floyd.

«Non guarderò più il calcio statunitense», ha scritto Trump senza troppi giri di parole sul proprio profilo Twitter.