Tudor Udinese avanti: mercato, chi resta e chi va via

L’Udinese e Tudor continueranno il loro rapporto. Su chi potrà contare l’anno prossimo il tecnico e chi invece saluterà?

Il legame tra Igor Tudor e l’Udinese continuerà. La società friulana ha deciso di premiare il lavoro dell’allenatore, culminato con la promozione, con la prosecuzione del rapporto. L’ex difensore avrà in questo modo la possibilità di costruire a suo piacimento la squadra e lavorare con essa sin dai primi giorni della nuova stagione. Un’impronta importante potrà darlo il mercato. Chi resterà e chi andrà via nella squadra bianconera?

Verso la permanenza Juan Musso, il portiere che ben si è messo in mostra nelle ventinove presenze in questo campionato. Stesso discorso per Ignacio Pussetto, il classe ’95 arrivato dall’Huracan. Quattro le marcature al suo primo anno di Serie A, in 35 presenze. La società crede molto nel giocatore e lo confermerà. In uscita, invece, si scalda l’asse Udine-Napoli. Kevin Lasagna e Rodrigo De Paul i più apprezzati dai partenopei, con quest’ultimo che non rappresenta più una priorità per l’Inter.