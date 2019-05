Tudor: «Vittoria importante. De Paul? Ha fatto la metà dei nostri punti»

Il tecnico dell’Udinese parla al termine della sfida vinta contro la Spal. Le parole di Igor Tudor, anche in chiave mercato

Intervistato da Sky Sport, Igor Tudor ha parlato così del successo ottenuto contro la Spal, fondamentale in chiave salvezza.

RISULTATO – «Speriamo che succedano cose a nostro favore, era importante vincere facendo il nostro anche soffrendo alla fine. Queste partite sono sempre difficili».

LAVORO – «Sono contento del lavoro, anche quest’anno stiamo facendo bene e poi vediamo cosa succede. Sono più contento di come sono riuscito ad incidere nel comportamento della squadra senza palla, abbiamo fatto un pò di fatica anche per le caratteristiche dei centrocampisti. Mi è piaciuto che la squadra è stata molto meno passiva in fase difensiva, ci sono secondo me possibilità di fare un calcio più bello e di qualità. Sono venuto qui per salvarci».

DE PAUL – «De Paul? E’ cresciuto moltissimo, è pronto per grandi squadre. Ha una buona mentalità, se va via non sarà facile sostituirlo. Lui ha fatto quasi la metà dei punti dell’Udinese, parla per se questa statistica. E’ stato fondamentale e la società come successo in passato ha trovato sempre nuovi De Paul».