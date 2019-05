Tutte le grandi vogliono Conte, ma lui va all’Empoli – FOTO

Conte è sicuramente l’allenatore più cercato dalle grandi squadre: duello acceso tra Roma e Inter. Intanto va in visita all’Empoli – FOTO

Antonio Conte è il nome più in voga del momento, per quanto riguarda gli allenatori. L’ex tecnico della Juve e della Nazionale è corteggiatissimo dalle big d’Europa, Roma e Inter su tutti. I giallorossi, però, sembrano essere in vantaggio.

Intanto, Conte ha fatto visita ad Andreazzoli per assistere agli allenamenti dell’Empoli. La società toscana, che sta lottando con ogni forza per raggiungere la salvezza, ha pubblicato sui social le foto che ritraggono Conte e Andreazzoli chiacchierare durante la seduta mattutina.