Udinese-Bologna: 2-1 pagelle e tabellino

Partita che dirà molto in prospettiva salvezza. L’Udinese prova definitivamente a staccarsi dalla zona retrocessione per godersi un finale di stagione in relativa tranquillità. Il Bologna, dal canto suo, cerca di avvicinarsi al quartultimo posto e lasciare la zona retrocessione, dopo l’ottima prova in casa contro la Juventus. La Dacia Arena promette una gara che mette in palio un’importante pezzo di stagione

Udinese-Bologna: 2-1 il tabellino

MARCATORI: De Paul (24’pt) Palacio (39′ pt) Pussetto (34’st)

Udinese: Musso 6.5, Ekong 6, Nuytinck 6, ter Avest 6 (31′ st Sandro 6), De Maio 6, Stryger Larsen 6.5, Pussetto 7, Madragora 5.5, Zeegelaar 6, De Paul 6.5, Okaka 5.5 (46′ st Teodorczyk s.v.) (a disposizione: Nicolas, Perisan, Opoku, Wilmot, Sandro, Ingelsson, Lasagna, Teodorczyk, Pizzignacco) All. Nicola 6

Bologna: Skorupski 5.5; Mbaye 5, Danilo 6, Lyanco 6, Dijks 6; Poli 5(21′ st Donsah 5.5), Dzemaili 6 (31′ st Nagy 5.5), Soriano 5(35′ st Sansone 5.5); Orsolini 6.5, Santander 6, Palacio 6.5( a disposizione: Da Costa, Gonzalez, Mattiello, Helander, Calabresi, Nagy, Krejci, Donsah, Svanberg, Sansone, Edera, Falcinelli) All. Mihajlovic 5.5

Arbitro: Massa di Imperia 6

Note: Ammoniti: Poli (23’pt), Mandragora (38’pt) Zeegelaar (5′ st) Santander (35′ st) Mandragora (44′ st)

Udinese-Bologna: diretta live e sintesi

FISCHIO FINALE alla Dacia Arena. Vittoria importantissima per l’Udinese che sale a +7 sulla zona retrocessione. Sconfitta che inguaia il Bologna che dovrà cambiare marcia nelle prossime gare

46′ st: cambio nell’Udinese. Esce Okaka, entra Teodorczyk

46′ st: ammonito Okaka per perdita di tempo, nell’uscita dal campo

45′ st: 4 minuti di recupero

44’st: ammonito Dijks, per un fallo da dietro su Mandragora

42′ st: esce Ignacio Pussetto, autore di una bella prova. Al suo posto Kevin Lasagna

35′ st: Ammonito Santander per un contrasto aereo con De Maio

35′ st: cambio nel Bologna. Entra Sansone ed esce Soriano

34′ st: GOOOL! Udinese in vantaggio! Mandragora e Stryger Larsen dialogano sulla destra, cross in mezzo e Pussetto, di testa, insacca alle spalle di Skorupski

33′ st: occasione per l’Udinese. Angolo battuto da De Paul, il neo entrato Sandro svetta al centro dell’area ma non inquadra la porta

31′ st: cambi per Udinese e Bologna. Esce Ter Avest, entra Sandro. Debutto per l’ex Genoa, nel Bologna esce Dzemaili ed entra Nagy

Fase più spezzettata della gara, con molti errori tecnici

21′ st: cambio nel Bologna. Esce Andrea Poli, dentro Donsah

17′ st: batti e ribatti in area del Bologna, De Paul calcia ma la palla sbatte su Danilo che mette fuori. Sulla ribattuta Mandragora calcia debolmente, Skorupski blocca comodamente

16′ st: preme il Bologna, in grande forma. Orsolini, dalla destra si accentra e scarica un sinistro potente, Musso mette in angolo

15′ st: occasione per il Bologna sui piedi di Soriano: palla messa in mezzo, ribattuta fuori area e l’ex Toro calcia al volo, ma schiaccia la palla a terra

12′ st: partita vivace, con rapidi capovolgimenti di fronte. Le squadre sembrano equivalersi

7′ st: clamorosa occasione per Pussetto. Nuytinck calcia una punizione lunga, spizzata di Okaka, Pussetto anticipa tutti, ma a tu per tu con Skorupski, calcia centrale

5′ st: ammonito Zeegelaar per un fallo a centrocampo su Orsolini. Il giocatore dell’Udinese colpisce l’esterno da dietro

3′ st: botta di Stryger Larsen da 25 metri. Skorupski repsinge con in pugni

SI RIPARTE: Ripresa delle operazioni alla Dacia Arena. Le squadre ripartono con gli stessi effettivi del primo tempo

FINE PRIMO TEMPO: Dopo 1 minuto di recupero l’arbitro Massa fischia la fine del primo tempo. Partita vivace, col Bologna che sembra provarci di più per portare a casa il risultato. Bene Orsolini e Palacio da un lato, Pussetto e Musso dall’altro

39′ pt: GOOOL! Bologna! Sviluppo dalla punizione guadagnata da Palacio, azione sulla destra di Orsolini che mette al centro. Sbuca Palacio che insacca da due passi

38′ pt: ammonito Mandragora. L’ex Juve perde palla, rincorre Palacio e lo stende

32′ pt: occasione per il Bologna. Punizione tagliata di Orsolini, Musso con un gran riflesso mette fuori, Poli ci prova, ribattuto. Mischia in area, Santander conclude, ribattuto anche lui. Palla che finisce in angolo

30′ pt: Palacio mette paura all’Udinese, ma Musso è sicuro e mette in angolo

24′ pt: GOOOL Udinese! De Paul! L’argentino dal dischetto insacca con un preciso rasoterra, alla sinistra del portiere

23′ pt: calcio di rigore per l’Udinese. Poli commette un’ingenuità trattenendo Pussetto. Giallo per Poli

11′ pt: grande occasione per il Bologna: Musso respinge un tiro di Santander, si avventa Mbaye sulla palla che da pochi passi spara sul palo. Grave errore per il laterale del Bologna

5′ pt: squadre che si studiano, partita bloccata a centrocampo

1′ pt: calcio d’inizio alla Dacia Arena

Udinese-Bologna: formazioni ufficiali

Udinese: Musso, Ekong, Nuytinck, ter Avest, De Maio, Stryger Larsen, Pussetto, Madragora, Zeegelaar, De Paul, Okaka (a disposizione: Nicolas, Perisan, Opoku, Wilmot, Sandro, Ingelsson, Lasagna, Teodorczyk, Pizzignacco)

Bologna: Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Dzemaili, Soriano; Orsolini, Santander, Palacio (a disposizione: Da Costa, Gonzalez, Mattiello, Helander, Calabresi, Nagy, Krejci, Donsah, Svanberg, Sansone, Edera, Falcinelli)

Udinese-Bologna: probabili formazioni e pre-partita

