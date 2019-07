Rodrigo De Paul ha trascinato l’Udinese. L’argentino ha grandi doti nel tiro da lontano, tra i migliori del campionato

Per Rodrigo De Paul è stata l’annata dell’esplosione, tanto con l’Udinese quanto in Copa America. Non è un caso che tanti club siano interessati al suo acquisto.

Oltre ai gol e agli assist, De Paul ha dimostrato di essere eccezionale nei tiri dalla distanza. L’ex Valencia infatti è stato il giocatore del campionato con più reti tramite tiri da lontano. Ben 4.