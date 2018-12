Udinese-Frosinone: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Udinese-Frosinone, 17ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Udinese di Davide Nicola ospita il Frosinone di Marco Baroni, subentrato in settimana in panchina a Moreno Longo, in occasione della 17ª giornata della Serie A in un classico scontro salvezza. I padroni di casa sono diciassettesimi in classifica con 13 punti, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. Il Frosinone, invece, è penultimo con 8 punti, frutto di una vittoria, 5 pareggi e 10 sconfitte.

Il miglior realizzatore della formazione di Davide Nicola è l’argentino Rodrigo De Paul con 6 goal in 16 presenze, mentre Camillo Ciano è il calciatore più prolifico del Frosinone con 3 reti in 14 gare giocate.

Udinese-Frosinone: diretta live e sintesi

Udinese-Frosinone: formazioni ufficiali

Udinese-Frosinone: probabili formazioni e pre-partita

Per la sfida contro il Frosinone, l’Udinese di mister Nicola dovrebbe schierarsi in campo con il modulo 3-5-1-1, con Behrami favorito su Pussetto. In attacco De Paul e Lasagna, mentre Pezzella, Opoku e D’Alessandro si contendono il posto sulla fascia sinistra.

Dopo il cambio di panchina per il Frosinone, con Baroni che ha preso il posto di Longo, non è ancora certo quale possa essere la formazione che giocherà oggi contro l’Udinese, anche se molto probabilmente verrà mantenuto il 3-4-1-2 utilizzato dal suo predecessore.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, Pezzella; De Paul; Lasagna. Allenatore: Davide Nicola.

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Molinaro; Ciano; Ciofani, Campbell. Allenatore: Marco Baroni.

Udinese – Frosinone: i precedenti del match

Sarà il quarto incontro in gare ufficiali quello tra Udinese e Frosinone. Nel doppio confronto del campionato di Serie A di due anni fa una vittoria per parte, mentre nell’estate 2017, in uno scontro valevole per le qualificazioni di Coppa Italia, i bianconeri riuscirono ad imporsi dopo una partita pirotecnica con il risultato di 3-2.

Udinese – Frosinone: l’arbitro del match

Sarà il signor Paolo Valeri della sezione di Roma 2 l’arbitro che dirigerà la partita tra Udinese e Frosinone in occasione della 17ª giornata della Serie A in un classico scontro salvezza. Gli assistenti saranno Schenone e Cecconi. IV uomo Rapuano, mentre al Var Ghersini, con Ranghetti come assistente. I precedenti dell’Udinese con Valeri sono 14, con 1 vittoria, 6 pareggi e 7 sconfitte. I precedenti di Valeri con il Frosinone, invece, sono 4 per un bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Udinese-Frosinone Streaming: dove vederla in tv

Udinese-Frosinone sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.