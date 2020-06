Udinese, le dichiarazioni di Larsen prima del fischio d’inizio del match allo stadio Olimpico di Torino

Sarà un match importante in chiave salvezza per Udinese e Torino che scenderanno in campo alle 21:45.

«Partita importante, dobbiamo fare una buona prestazione perché ogni punto è importante. Vogliamo la salvezza e facciamo il massimo delle nostre possibilità». Queste le parole di Larsen prima della gara ai microfoni di Sky Sport.