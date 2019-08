Udinese-Milan streaming e probabili formazioni: dove vederla

Udinese-Milan streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere il primo impegno in campionato dei rossoneri di Giampaolo

Il Milan di Marco Giampaolo debutta in trasferta in Serie A contro l’Udinese di Igor Tudor. Udinese-Milan: la partita è in programma il pomeriggio di domenica 25 agosto 2019, alle ore 18.00, nel palcoscenico della DACIA Arena di Udine.

La gara Udinese-Milan sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Udinese-Milan

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 25 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 18.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go

Stadio: Dacia Arena (Udine)

Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli



Le Probabili Formazioni

UDINESE – Tudor dovrebbe puntare a livello tattico sul 3-4-1-2. Davanti al portiere Musso, in difesa con Troost-Ekong e Samir dovrebbe trovar spazio dal 1′ Becao. A centrocampo il dubbio è rappresentato dalle condizioni di Ter Avest, uscito acciaccato dalla gara di Coppa Italia contro il Südtirol. Se l’olandese ce la farà a giocare, sarà lui a presidiare la fascia destra, con Stryger Larsen a sinistra e Mandragora e Fofana interni. In attacco De Paul dietro le due punte Pussetto e Lasagna. Qualora invece Ter Avest non riuscisse a scendere in campo, sulla mediana potrebbe essere abbassato Pussetto, e si passerebbe a un 3-5-1-1.

MILAN – Non mancano i problemi per Giampaolo, che alla forma precaria di diversi dei nuovi acquisti deve aggiungere il probabile forfait di Biglia, che ha accusato un problema muscolare all’adduttore. Sulla mediana è probabile dunque l’impiego di Bennacer in regia, con Kessié e Paquetá mezzali, ma non va esclusa l’opzione Borini al posto dell’ivoriano. Davanti Suso agirà sulla trequarti alle spalle della coppia d’attacco composta da Castillejo e Piatek. In panchina i vari Krunic, Leo Duarte e Rafael Leão.

UDINESE (3-4-1-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Fofana, Stryger Larsen; De Paul; Pussetto, Lasagna. All. Tudor

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodriguez; Kessié, Bennacer, Paquetá; Suso; Piatek, Castillejo. All. Giampaolo

