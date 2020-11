Udinese, Nuytinck: «Il Milan è Ibrahimovic. Impressionante come anni fa»

Bram Nuytinck, difensore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di De Volkstrant in merito alle qualità di Zlatan Ibrahimovic

«Il Milan è Zlatan, è una squadra incomparabile a prima da quando è tornato. C’è qualcosa di diverso, prende palle a due metri d’altezza con il piede, con la massima facilità. Giocare contro di lui è difficile oggi come lo era in precedenza. E poi tutti i giocatori lo ascoltano, è impressionante sia per personalità che per fisico».