Udinese, Okaka: «Futuro? Ci penserò dopo aver raggiunto la salvezza»

Stefano Okaka ha parlato a due giorni dalla sfida con la Spal: le parole dell’attaccante dell’Udinese

Contro la Spal, l’Udinese cercherà punti salvezza. Della gara ha parlato Stefano Okaka, attaccante bianconero. Le sue parole a Sky Sport.

UDINESE SPAL – «Una realtà come la Spal riesce sempre a salvarsi in questa maniera e bisogna farle i complimenti. Non hanno staccato la spina, giocare in Serie A è stimolante. Noi cercheremo di vincere perché ne abbiamo bisogno. Dobbiamo continuare a far quello che stiamo facendo».

UDINESE – «Io non dimentico che quando sono arrivato qua ho detto che cercavo amore ed è ciò che sto sentendo. Io sto ripagando la gente in campo. Futuro? Una volta raggiunto l’obiettivo salvezza parleremo di tutto».