Udinese-Parma, fatale fu Inglese. La previsione dell’attaccante si avvera

Inglese punisce ancora l’Udinese, stavolta con la maglia del Parma. Ecco cos’aveva dichiarato l’attaccante nel pre-partita

Lo aveva previsto prima del match, e così è stato. Il Parma vince ancora in trasferta contro l’Udinese per 2-1, e il primo gol porta la firma di Roberto Inglese. L’attaccante aveva parlato così a pochi minuti dall’inizio della sfida alla Dacia Arena:«Sì, l’Udinese è una delle mie vittime preferite, speriamo di ripeterci». Una vera e propria sentenza, quella del calciatore, che passa dalle parole ai fatti beffando Juan Musso dagli undici metri. Per la punta dei crociati si tratta del terzo gol di fila contro i bianconeri, per un totale di 4 gol in 7 presenze tra Chievo e Parma. Il numero 45 si conferma una vera e propria bestia nera per i friulani. Oltretutto, il terminale offensivo si trova particolarmente a proprio agio in trasferta, visto che ben 4 dei suoi 6 gol sono stati realizzati al di fuori dalle mura amiche in questa stagione.