Udinese, Sottil: «Successo meritato che ci dà ulteriore autostima»

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato dopo il successo in rimonta sul Sassuolo: le sue dichiarazioni

Andrea Sottil ha parlato a Dazn dopo Sassuolo-Udinese.

LE PAROLE – «Non siamo partiti brillanti come in altre partite ma ci può stare. Oltre al gol abbiamo subito poco e siamo stati bravi nella reazione. L’espulsione per Ruan è giusta e poi da lì c’è stato un nostro monologo. Direi vittoria meritata, abbiamo dimostrato di essere cresciuti in maturità. Nel secondo tempo dovevamo cambiare qualcosa per sfruttare la superiorità numerica e i sostituti ci hanno aiutati molto. Classifica? Sono sicuramente soddisfatto ma bisogna stare con i piedi per terra. Stiamo con i piedi per terra, ma vincere ti dà autostima».