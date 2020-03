UEFA, in cantiere un torneo estivo stile Champions League: i dettagli

La Uefa starebbe pensando di creare un torneo estivo in stile Champions League: ecco tutti i dettagli sul nuovo torneo

Novità nel mondo del calcio. Secondo quanto riportato dal Daily Mail la UEFA sarebbe pronta a istituire un torneo estivo in stile Champions League.

In pratica una International Champions Cup istituzionalizzata, in collaborazione con l’agenzia Relevent Sports, promotrice dell’iniziativa. Il torneo rischia di essere una minaccia per la FIFA, che dal 2021 vedrà la nuova edizione del Mondiale per Club allargato da 7 a 24 squadre e il suo svolgimento è previsto tra il 17 giugno e il 4 luglio. La UEFA sarebbe disposta a metterci il marchio e il logo, senza però assumersi la gestione del torneo.