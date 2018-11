La Uefa è pronta a contrastare la Superlega: spostiamo la Champions League nei fine settimana

Secondo quanto riferito da AS, l’organizzazione calcistica europea – sotto probabili pressioni dei big club europei – vorrebbe spostare le partite di Champions League dal mertedì e mercoledì ai weekend. Questa della Uefa sembrerebbe una contromossa per contrastare l’introduzione della Superlega. La proposta però pare sia stata categoricamente respinta da Liga, Bundesliga, Serie A e Premier League che avrebbero rifiutato di spostare le partite in settimana.