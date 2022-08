Kovalenko è stato ufficialmente ingaggiato (di nuovo) dallo Spezia: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza

Tramite il proprio sito ufficiale, lo Spezia ha ufficializzato Viktor Kovalenko.

Come riportato dalla nota, l’ex Atalanta è ritornato in terra ligure con l’opzione di prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.