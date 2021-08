Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.05 – Cessione Genoa al fondo americano, se riparlerà dopo il mercato: la situazione – Proseguono le trattative per la cessione del Genoa, ieri emissari del fondo americano erano a Marassi: la situazione

Ore 9.15 – Juventus, patto tra Allegri e i calciatori: è successo nello spogliatoio – Patto tra Allegri e i calciatori della Juventus. È accaduto nello spogliatoio dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli. La notizia

Ore 8.40 – Roma, la gioia di Abraham per il primo gol: «Veramente speciale» – L’attaccante della Roma Tammy Abraham esprime la sua gioia per il primo gol in Serie A con la maglia giallorossa. Le parole

Ore 8.20 – Il Milan raccoglie la sfida dell’Inter: ma Napoli, Roma e Lazio sono più di semplici outsider – Le tre grandi escluse dalla Champions League sono partite a razzo: Napoli, Roma e Lazio subito sulle tracce delle scatenate Milan e Inter. L’editoriale