Ore 11.45 – Nessuna sanzione per Buffon – Nessun nuovo deferimento per Gigi Buffon in seguito alla bestemmia pronunciata contro l’Inter. Secondo il procuratore Chinè l’audio non sarebbe chiaro. I DETTAGLI

Ore 11.00 – Inter, Vidal torna in gruppo mercoledì? – Non preoccupa la botta rimediata contro la Fiorentina, il cileno potrebbe tornare in gruppo a partire da mercoledì ed esserci contro la Lazio.

Ore 10.30 – Milan, Ibrahimovic vuole un altro anno di contratto – Lo svedese vorrebbe rinnovare per un altro anno giocando così la Champions con il Milan. I dettagli.

Ore 10.00 – Infortunio Bonucci, le ultime sul difensore – Il numero 19 dovrebbe riposare all’Allianz Stadium con l’obiettivo di tornare al top per la trasferta con il Napoli. In difesa potrebbe toccare a De Ligt e Demiral, come all’andata.

Ore 9.30 – Serie A, giornata cruciale per i diritti Tv – Giornata cruciale per i diritti TV del prossimo triennio in Serie A: oggi si decide in Assemblea di Lega. Le ultime

Ore 8.50 – Juve, infortunio Dybala – Pirlo potrebbe convocarlo già per la partita di domani contro l’Inter, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Nel caso in cui slittasse, però, Dybala potrebbe tornare sabato con il Napoli.

Ore 8.30 – Inter, Bc Partners ritocca l’offerta – Secondo il Corriere della Sera BC Partners, il fondo di private equity più avanti nei colloqui con Suning, potrebbe presto alzare l’iniziale offerta da 750 milioni di euro. I dettagli.

Ore 8.20 – Napoli, Gattuso in bilico – Secondo la Gazzetta dello Sport De Laurentiis starebbe pensando ad un cambio in panchina. Contatti con Benitez: ecco i possibili successori.