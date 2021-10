Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 12.00 – Scontro Lega Sarri: accanimento nei confronti della Lazio? Il punto – Sarri è convinto che da parte della Lega ci sia un accanimento nei confronti suoi e della Lazio. La notizia

Ore 11.20 – Calciatore del mese di settembre Serie A: vince Osimhen – Victor Osimhen ha vinto il premio di calciatore del mese di settembre in Serie A. La notizia

Ore 10.55 – Lotito diffida Gravina e Dal Pino: chiesto il reintegro immediato nel Consiglio – Il numero uno biancoceleste ha scritto una lettera di diffida al presidente della Federcalcio e a quello della Lega. La notizia

Ore 10.30 – Torino, si dimette il medico Minafra: le accuse di Juric la causa – Paolo Minafra ha rassegnato le sue dimissioni dal ruolo di medico sociale dopo i recenti attacchi di Ivan Juric. La notizia

Ore 10.05 – Razzismo Fiorentina Napoli, individuato il tifoso: sarà bandito per sempre dallo stadio – La Digos avrebbe individuato il tifoso colpevole di razzismo nei confronti di Koulibaly, Osimhen e Anguissa durante Fiorentina-Napoli. La notizia

Ore 9.15 – Italia Spagna, Mancini vuole il possesso palla: Insigne falso nove e Pellegrini a sostegno – Mancini non vuole ripetere quanto accaduto a Euro 2020 e in Italia-Spagna cercherà di dare più respiro ai suoi centrocampista. La notizia

Ore 8.40 – Inter, primato in una speciale classifica: il dato – L’Inter è al primo posto in una speciale classifica: quella dei gol su colpo di testa. I numeri

Ore 8.20 – Italia-Spagna, non vogliamo chiamarla rivincita – Giorni di passione per la Final Four di Nations League: l’attesa semifinale Italia-Spagna per riannodare i fili del successo. L’editoriale