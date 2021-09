Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.00 – Cori razzisti a Bakayoko: cosa rischia la Lazio – Il tema della discriminazione razziale ritorna a distanza di tempo (per un anno e mezzo gli stadi sono stati chiusi). Il fatto che la gara fosse in trasferta potrebbe attenuare la posizione della società di Lotito che come pena massima potrebbe incorrere in una semplice multa.

Ore 09.40 – Convocati Genoa, la lista di Ballardini: ancora assente Caicedo – Davide Ballardini ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Fiorentina: ancora fuori dall’elenco Felipe Caicedo, alle prese con un problema al flessore della coscia.

Ore 09.15 – Salernitana, Castori vara il modulo Ribery: così inserirà la sua stella – La Salernitana vista contro il Torino ha fatto riflettere Castori: difficoltà nella manovra evidenti e disperato bisogno di qualità. La soluzione è già in casa e si chiama Franck Ribery, assoluta garanzia in questi termini. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Castori è pronto al cambio modulo contro l’Atalanta passando dal 3-5-2 al 3-4-1-2 con Ribery dietro Bonazzoli e Simy.

Ore 09.00 – Sampdoria, divorzio improvviso con Osti? I dettagli – Il futuro di Carlo Osti alla Sampdoria è in discussione. Come rivela Il Secolo XIX, il dirigente blucerchiato – attualmente in ferie – avrebbe interrotto i contatti con Massimo Ferrero, aprendo a diversi scenari tra i quali quello del divorzio anticipato.

Ore 08.10 – Serie A, Mourinho batte tutti: nessuno vince quanto lui. Il dato – Torna la Serie A dei grandi allenatori con Mourinho a guidare la classifica: nessuno ha una percentuale di vittoria più alta in Serie A. I DETTAGLI

Ore 07.30 – Serie A: le nerazzurre in cerca di riscatto. E intanto il mago Juric… – Il sabato della Serie A propone nel menù Inter e Atalanta a caccia della vittoria perduta. I primi tre punti della quarta giornata sono intanto andati al Torino di Juric. EDITORIALE