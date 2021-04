Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 11.05 – Juventus, Pirlo furioso per la festa a casa McKennie: il retroscena – Reazione furiosa di Andrea Pirlo nello spogliatoio dopo quanto accaduto con McKennie, Dybala e Arthur. La notizia

Ore 10.20 – Inter, anche D’Ambrosio negativo: terminata l’emergenza Covid in nerazzurro – Anche Danilo D’Ambrosio è negativo al Coronavirus. Il difensore era rimasto l’unico ancora positivo tra le fila dei nerazzurri. Ora visita d’idoneità sportiva prima di potersi aggregare alla squadra.

Ore 9.30 – Bentornata Serie A: ora 50 giorni di apnea, non solo per Pirlo… – Tutta la Serie A insieme appassionatamente nel tradizionale sabato pre-pasquale: 50 giorni di apnea per la soluzione degli enigmi. L’editoriale

Ore 9.05 – Juventus, nuova proposta sugli stipendi della dirigenza alla squadra –Per questo finale di stagione, la Juventus avrebbe pensato a una proposta per gli stipendi dei suoi calciatori. La notizia

Ore 8.40 – Napoli, Insigne e Zielinski il fulcro del gioco azzurro – Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski sono le armi fondamentali del Napoli di Gattuso. E i due si cercano con grande continuità. La notizia

Ore 8.20 – Inter, Lukaku no stop: il belga è implacabile dopo la sosta – Al rientro dalla sosta per le Nazionali, Romelu Lukaku ha sempre portato a casa prestazioni maiuscole e con gol. I numeri