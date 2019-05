Under fa impazzire la Premier: Arsenal e Tottenham su di lui

Tutti pazzi per Under: sul turco della Roma c’è il forte interesse di Arsenal e Tottenham, che vorrebbero portarlo in Premier

In estate uno dei primi indiziati a lasciare la Roma è Cengiz Under. Il turco ha molte richieste sul mercato, in particolare dalla Premier. Il giocatore giallorosso piace molto ad Arsenal e Tottenham, che nelle scorse settimane hanno avuto dei contatti con il suo entourage.

Il giocatore, che ha un contratto fino al 2023, non è incedibile per la Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, se dovesse arrivare un’offerta di 40 milioni la società capitolina lo farebbe partire. Al suo posto i giallorossi potrebbero puntare su Thauvin del Marsiglia.