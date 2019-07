Under Roma, tra compleanno e rinnovo. E intanto Fonseca lo apprezza

Under Roma, il turco compie oggi 22 anni. Fonseca lo apprezza molto durante gli allenamenti, e Petrachi lavora per il rinnovo

Nella prima settimana di lavoro a Trigoria si registra un Cengiz Under tirato a lucido. Il turco compie oggi 22 anni, e i canali social della Roma non hanno perso tempo per dedicargli qualche post di buon compleanno. Si impegna moltissimo nel lavoro con Paulo Fonseca, e il tecnico portoghese sta apprezzando non poco. D’altronde è il profilo perfetto per il suo 4-2-3-1. In posizione di ala destra dietro la punta può esprimere tutte le sue qualità.

Petrachi non ha certo l’intenzione di perderlo. Nonostante il suo contratto sia in scadenza nel 2022, il direttore sportivo ha l’intenzione di sedersi a un tavolo col suo entourage e chiacchierare di un possibile rinnovo. Che, ovviamente, andrebbe anche ad aumentare lo stipendio annuale del giovane calciatore. Col benestare di Paulo Fonseca, che sul turco punterà davvero tanto.