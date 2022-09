Valiani: «Cagliari squadra da tenere d’occhio, non sarà facile»

L’ex centrocampista del Bari, Francesco Valiani, ha parlato del prossimo match tra Cagliari e biancorossi. Le sue parole

Francesco Valiani, ex centrocampista del Bari, ha parlato del prossimo match dei biancorossi contro il Cagliari. Di seguito le sue parole a TuttoBari:

«Sarebbe molto importante uscire con un risultato positivo. L’ultima volta facemmo zero punti tra andata e ritorno contro i sardi e questo già dà tante motivazioni. Il Cagliari ha una solidità societaria radicata negli anni con l’avvento di Giulini. È una squadra da tenere d’occhio e non sarà facile giocarci contro. Servirà una partita pragmatica, più che bollicine e champagne. Questo modo di giocare ti porta a lottare fino in fondo per qualcosa di importante. Bisogna evitare di andare lì per non prenderle, ma abbiamo visto come il Bari in trasferta possa sempre dire la sua»