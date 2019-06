Varane, indizio sul futuro: «Sarà una stagione interessante»

Raphael Varane ha parlato della prossima stagione, dando un indizio preciso su quale sarà il suo futuro. Le sue parole

Varane ha vissuto una stagione non esaltante con il Real Madrid, ma il futuro dovrebbe essere ancora in Blancos. Come ha dichiarato lo stesso difensore, nella prossima stagione dovrebbe giocare ancora in Spagna. Il giocatore francese ha parlato ai microfoni de L’Equipe.

«Voglio continuare a migliorare, la prossima stagione sarà molto interessante a Madrid» ha dichiarato il difensore francese. Sfumano dunque le varie possibilità, tra cui la Juve.