Vargas Roma, chi è l’ultimo talento su cui ha posto l’attenzione Petrachi

Vargas Roma, alla scoperta del talento argentino su cui Petrachi ha messo gli occhi per rinforzare la sua nuova squadre

L’ultimo nome a cui ha pensato Gianluca Petrachi per rinforzare la Roma è quello di Matias Vargas. Il talentuoso calciatore argentino, nato nel 1997, è in forza al Velez e possiede una grande duttilità. Opera in zona offensiva, ed è in grado di agire sia da trequartista sia da ala sinistra. Proprio il ruolo dove la partenza di El Shaarawy ha lasciato un buco non indifferente.

Ha esordito nella Primera Division nel 2015, raccogliendo fino ad oggi 69 presenze condite da 14 reti e 11 assist. In Nazionale maggiore ha già debuttato sotto la guida di Scaloni, era l’otto settembre dello scorso anno. Ottimi numeri per un giovane che ha già dimostrato gran parte del suo talento. Il trampolino europeo potrebbe essere la svolta decisiva della sua carriera, chissà che Petrachi non possa aiutarlo.