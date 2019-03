Venerato sul futuro di Lorenzo Insigne: «AdL non lo farà partire per un tozzo di pane…»

L’esperto di mercato di Rai Sport ha fatto il punto della situazione sul futuro di Lorenzo Insigne

Ciro Venerato, il giornalista di Rai Sport, grande conoscitore delle dinamiche di mercato, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Lorenzo Insigne. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’esperto di mercato ha spiegato che De Laurentiis lascerà partire il piccolo fantasista azzurro solo davanti ad un’offerta congrua: «De Laurentiis – ha dichiarato Venerato a Radio Sportova – non lo mollerà per un tozzo di pane. A fine stagione è in programma l’incontro con Mino Raiola, nel corso del quale si parlerà anche del futuro di Lorenzo Insigne, oltre che di altri possibili affari».

Raiola poi avrà un altro appuntamento importante con la Roma per il difensore centrale greco, Manolas, che vanta molti estimatori in Premier League ma che piace molto anche alla Juventus. Secondo Venerato, l’intento del procuratore italo-olandese è quello di portarlo via da Roma: «Raiola proverà a portarlo via ma è più facile che vada all’estero».