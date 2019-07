Venezia, il dg Scibilia: «Mi aspetto la riammissione»

Venezia, il dg Scibilia parla della possibile riammissione della squadra veneta in Serie B, dopo il caso Palermo

Il dg del Venezia, Dante Scibilia, è stato intervistato in esclusiva da TMW. Argomento più caldo la riammissione in Serie B, dopo il caso Palermo: «Preso atto che il Palermo non ha presentato la fideiussione e non ha pagato gli stipendi, non posso aspettarmi altro che la nostra riammissione, il regolamento parla chiaro».

«Probabilmente giovedì presenteremo tutta la documentazione, abbiamo ricevuto dalla banca la delibera per la fidejussione che domani dovrebbe esserci data».