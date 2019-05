Ventura: «Allegri-Juve? Divorzio anormale, ma dopo 5 anni…»

Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale azzurra, parla della separazione tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Le sue parole

Intervistato da SoccerMagazine, Gian Piero Ventura ha parlato in questi termini della separazione tra Massimiliano Allegri e la Juventus.

Le sue parole: «Non è normale, però non mi sorprende perché tutto quello che è successo in questi ultimi 20 giorni faceva presagire un cambiamento, quindi se devo parlare di ‘sorpresa’ no, perché altrimenti avrebbero già avuto mille modi per ufficializzare. Mi sorprende dal punto di vista dei risultati. Di solito in Italia funzionano i risultati e direi che ci sono stati. Io ho fatto 5 anni a Torino e dopo questo tempo un ciclo finisce. Dopo 5 anni intensissimi di Allegri può anche essere che ci sia bisogno di stimoli reciproci. Sto facendo delle ipotesi, naturalmente, però è uno dei tanti motivi che può aver portato alla separazione».