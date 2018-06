Verdi, il retroscena: telefonata a Higuain per referenze su Napoli. Il Pipita…

Il giocatore del Bologna, Simone Verdi, sta per trasferirsi al Napoli e avrebbe telefonato a Higuain per chiedere informazioni sull’ambiente

Ha del clamoroso il retroscena raccontato quest’oggi dalla Gazzetta dello Sport! Simone Verdi, esterno d’attacco classe ’92 del Bologna, sta per dire sì al Napoli dopo un corteggiamento durato più di 6 mesi. Il Napoli di Ancelotti sta per ripartire da…Sarri! Sì, il giocatore era stato a un passo dal trasferimento in azzurro a gennaio ma rifiutò, a sorpresa, il passaggio: «Non è un rifiuto al Napoli ma avevo già deciso di concludere la mia stagione a Bologna e di non andare via a gennaio» aveva spiegato il ragazzo dopo il rifiuto agli azzurri.

Il Napoli ha presentato una nuova offerta da 25 milioni di euro e Verdi stavolta sembrerebbe essere intenzionato a dare l’ok al trasferimento. L’accordo tra le società è stato raggiunto e il Bologna ha lanciato un aut aut al giocatore: o vai al Napoli o resti qui. Si attende solo la risposta del ragazzo che arriverà dopo una breve vacanza. Il giocatore nelle ultime ore avrebbe sentito via telefono Gonzalo Higuain! Il calciatore rossoblù ha chiesto referenze su Napoli ricevendo feedback assolutamente positivi da parte del Pipita, ora alla Juventus.