Veretout Milan, c’è l’offerta: i rossoneri devono chiudere in fretta

Il Milan ha fatto un’offerta per Veretout, ma i rossoneri devono fare in fretta se vogliono chiudere l’affare. Le ultime

Tutti pazzi per Veretout. Il centrocampista è finito nel mirino del Milan, che, secondo quanto appreso dalla redazione di Calcionews24, ha offerto 18 milioni + 2 di bonus. La Fiorentina ne chiede 25 e per questo ha fissato anche un altro appuntamento, per lunedì, con la Roma, a Milano.

Il club rossonero, se vuole chiudere l’affare, deve fare in fretta e battere sul tempo i giallorossi. Per farlo, dovrebbe alzare leggermente l’offerta, almeno a 22 milioni, in modo che la società viola rinunci all’incontro con il club capitolino e chiuda in tempi brevi.