Verona, Barak si presenta: «Juric mi dà tanta libertà di giocare»

Il neo acquisto dell’Hellas Verona Antonin Barak si è presentato in conferenza stampa

Antonin Barak, neo acquisto dell’Hellas Verona, si è presentato nel corso di una conferenza stampa.

JURIC – «Ho parlato subito col mister, mi ha spiegato le sue idee di gioco. La stella è sempre la squadra, non il singolo elemento. Io sono arrivato con l’intenzioni di capire subito come giocare in questo ruolo. L’allenatore poi mi dà tanta libertà per giocare a centrocampo, ad esempio contro l’Udinese ho giocato quasi in mezzo. Ora spetta solo a me imparare rapidamente come adattarmi, anche chi non ha esperienza in Italia deve imparare in fretta, lo stile del mister è leggermente diverso rispetto agli anni scorsi».

TRATTATIVA DIFFICILE – «All’inizio non se ne parlava. È stato un trasferimento difficile, l’Udinese chiedeva una certa cifra e si è dovuto trovare l’accordo».

LIVERANI – «Il Parma è in difficoltà, ma nel calcio le cose possono cambiare da un momento all’altro. Con Liverani avevo un ottimo rapporto, perché mi ha aiutato tantissimo. Anche lui faceva il centrocampista, e mi dava tanti consigli. È il miglior allenatore che ho avuto in Italia. Gioca con un play, due mezzali e un trequartista: ha bisogno di giocatori per il suo gioco, quelli che ha ora non sono molto adatti. Manca ancora il trequartista. Ma noi dobbiamo stare attenti e prepararci al meglio, perché in una settimana può lavorare molto Liverani».