Verona, le prime parole di Rrahmani: «Arrivare qui grande passo in avanti per la mia carriera»

Ecco le prime parole di Amir Rrahmani, neo difensore dell’Hellas Verona, alla presentazione durante il Media Event. «Per me arrivare in Serie A è un grande passo avanti per la carriera, perché l’allenatore e il direttore sportivo hanno creduto in me. Io ora devo dimostrare di aver meritato questa fiducia».

«So che dovrò giocare contro giocatori difficilissimi da marcare, ma ne ho già affrontati di molto forti sia con la Dinamo Zagabria in Europa League sia con la Nazionale».