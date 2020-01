Verona: quello che Juric chiede ai terzi di difesa

A volte i difensori del Verona di Juric si sganciano in avanti. Sono movimenti che succedono anche nelle squadre di Gasperini

Il Verona di Juric ha molti concetti simili con le squadre di Gasperini. Per esempio, capita spesso di vedere un terzo di difesa sganciarsi in avanti, per andare a riempire l’area. Un esempio: Rrahmani, si vede nella slide sopra, situazione che ha portato al secondo gol contro il Genoa.

Movimenti di questo tipo sono difficili da leggere per gli avversari, perché improvvisi. Inoltre, consentono di occupare meglio il fronte d’attacco, con più uomini.