Verona Torino: quali sono le difficoltà per Mazzarri

Il Torino di Mazzarri ha un’occasione ghiotta a Verona. Ma la gara contro l’Hellas ha tante insidie dal punto di vista tattico

Le ultime vittorie del Torino hanno aggiustato la classifica dei granata, e le sfide contro Hellas Verona e Spal sono un’occasione ghiotta per riportare la squadra di Mazzarri in alti lidi. Al Bentegodi non sarà facile, visto che i gialloblu sono una delle sorprese del campionato, con una fase di non possesso molto intensa e aggressiva.

E’ molto difficile segnare all’Hellas, soprattutto per una fase di rifinitura problematica come quella del Torino, dipendente in toto dai cross. Ci si aspetta di più da Verdi e Berenguer, deludenti nell’ultima gara. Il Toro deve quindi essere più imprevedibile nell’ultimo terzo di campo.