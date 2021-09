Vezzali: «Lavoriamo per aumentare capienza negli stadi fino al 100%»

Valentina Vezzali, Sottosegretaria allo Sport, ha affrontato così il tema della riapertura degli stadi al pubblico

La Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, nel suo intervento al Consiglio Nazionale del CONI, ha affrontato il tema della riapertura degli stadi:

«Mi sto impegnando per aumentare la capienza degli impianti sportivi. Il 35% di quelli al chiuso e il 50% per quelli all’aperto rappresentano solo un punto di partenza per arrivare il prima possibile a una capienza del 100%, ovviamente tenendo conto della situazione epidemiologica».