Cori e striscioni a Genova, durante Sampdoria-Bologna, per sostenere l’ex attaccante doriano Gianluca Vialli

Ha raccontato la sua malattia, uscendo allo scoperto con un’intervista al Corriere della Sera e da allora il mondo del calcio si è stretto attorno a lui. Stiamo parlando di GianlucaVialli, ex bomber, fra le altre, di Sampdoria e Juventus. Ieri nuovi cori in sostegno dell’ex attaccante, sia da parte dei tifosi juventini che da parte dei tifosi blucerchiati. A Genova sono comparsi diversi striscioni: «Leone in campo e nelle avversità. Forza Gianluca, siamo con te», «Noi ti amiamo e ti adoriamo…Forza Gianluca» e ancora: «Forza 9 Gianluca». I tifosi della Samp hanno anche intonato ‘il’ coro per eccellenza. Ecco il video.