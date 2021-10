Inter-Juventus, Vidal neanche in panchina: ecco perché

Arturo Vidal non ci sarà nel Derby d’Italia. Il cileno è un doppio ex di Inter-Juventus, ma ha avuto dei problemi che lo hanno costretto a saltare la sfida

Arturo Vidal non ci sarà contro la Juventus, a comunicarlo è stato l’Inter. Il cileno ha avuto un problema influenzale e per questo non andrà neanche in panchina.

IL COMUNICATO – «Vidal non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di questa sera contro la Juventus a causa di una leggera sindrome influenzale che si è manifestata nella mattinata di oggi».